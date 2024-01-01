Aruba florininden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile AWG → KES çevirin

1.000 awg
72.626 kes

1,000 AWG = 72,63 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5471,37718,8620,8030,941,6841,362
1 AUD0,64610,8912,190,5190,6071,0890,88
1 CAD0,7261,123113,6940,5830,6821,2230,988
1 ZAR0,0530,0820,07310,0430,050,0890,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Kenya Şilini
1 AWG72,62570 KES
5 AWG363,12850 KES
10 AWG726,25700 KES
20 AWG1.452,51400 KES
50 AWG3.631,28500 KES
100 AWG7.262,57000 KES
250 AWG18.156,42500 KES
500 AWG36.312,85000 KES
1000 AWG72.625,70000 KES
2000 AWG145.251,40000 KES
5000 AWG363.128,50000 KES
10000 AWG726.257,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Aruba Florini
1 KES0,01377 AWG
5 KES0,06885 AWG
10 KES0,13769 AWG
20 KES0,27538 AWG
50 KES0,68846 AWG
100 KES1,37692 AWG
250 KES3,44230 AWG
500 KES6,88460 AWG
1000 KES13,76920 AWG
2000 KES27,53840 AWG
5000 KES68,84600 AWG
10000 KES137,69200 AWG