bin Aruba florininden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile AWG → AED çevirin

1.000 awg
2.029,28 aed

1.00000 AWG = 2.02928 AED

18:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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AWG → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 AED
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.055887.80561.426491.644680.9671518.5961
1GBP1.1550711.2194101.4111.647531.899521.1171221.4777
1USD0.947150.820075183.1651.35111.557750.916117.6133
1INR0.01138880.009860820.012024310.0162460.01873090.01101550.211787

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Aruba florininden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Çevrim kurları Aruba Florini / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 AWG2.02928 AED
5 AWG10.14640 AED
10 AWG20.29280 AED
20 AWG40.58560 AED
50 AWG101.46400 AED
100 AWG202.92800 AED
250 AWG507.32000 AED
500 AWG1014.64000 AED
1000 AWG2029.28000 AED
2000 AWG4058.56000 AED
5000 AWG10146.40000 AED
10000 AWG20292.80000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Aruba Florini
1 AED0.49278 AWG
5 AED2.46392 AWG
10 AED4.92785 AWG
20 AED9.85570 AWG
50 AED24.63925 AWG
100 AED49.27850 AWG
250 AED123.19625 AWG
500 AED246.39250 AWG
1000 AED492.78500 AWG
2000 AED985.57000 AWG
5000 AED2463.92500 AWG
10000 AED4927.85000 AWG