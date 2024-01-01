5 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile AED → AWG çevirin

5 aed
2,44 awg

1,000 AED = 0,4874 AWG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Aruba Florini
1 AED0,48742 AWG
5 AED2,43710 AWG
10 AED4,87420 AWG
20 AED9,74840 AWG
50 AED24,37100 AWG
100 AED48,74200 AWG
250 AED121,85500 AWG
500 AED243,71000 AWG
1000 AED487,42000 AWG
2000 AED974,84000 AWG
5000 AED2.437,10000 AWG
10000 AED4.874,20000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 AWG2,05162 AED
5 AWG10,25810 AED
10 AWG20,51620 AED
20 AWG41,03240 AED
50 AWG102,58100 AED
100 AWG205,16200 AED
250 AWG512,90500 AED
500 AWG1.025,81000 AED
1000 AWG2.051,62000 AED
2000 AWG4.103,24000 AED
5000 AWG10.258,10000 AED
10000 AWG20.516,20000 AED