100 Aruba florininden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile AWG → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 AWG
|2.02928 AED
|5 AWG
|10.14640 AED
|10 AWG
|20.29280 AED
|20 AWG
|40.58560 AED
|50 AWG
|101.46400 AED
|100 AWG
|202.92800 AED
|250 AWG
|507.32000 AED
|500 AWG
|1014.64000 AED
|1000 AWG
|2029.28000 AED
|2000 AWG
|4058.56000 AED
|5000 AWG
|10146.40000 AED
|10000 AWG
|20292.80000 AED