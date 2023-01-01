1 Arjantin pesosundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile ARS → UYU çevirin

1 ars
0.11 uyu

1.00000 ARS = 0.10989 UYU

18:0 UTC'deki reel piyasa kuru
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ARS → UYU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 UYU
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.056287.83891.426291.644270.967618.5954
1GBP1.1548711.2198101.4451.647221.898961.1174521.4757
1USD0.94680.819807183.1651.35041.556780.916117.6059
1INR0.01138450.009857590.012024310.01623760.01871920.01101550.211698

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Arjantin pesosundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Uruguay Pesosu
1 ARS0.10989 UYU
5 ARS0.54946 UYU
10 ARS1.09892 UYU
20 ARS2.19784 UYU
50 ARS5.49460 UYU
100 ARS10.98920 UYU
250 ARS27.47300 UYU
500 ARS54.94600 UYU
1000 ARS109.89200 UYU
2000 ARS219.78400 UYU
5000 ARS549.46000 UYU
10000 ARS1098.92000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Arjantin Pesosu
1 UYU9.09983 ARS
5 UYU45.49915 ARS
10 UYU90.99830 ARS
20 UYU181.99660 ARS
50 UYU454.99150 ARS
100 UYU909.98300 ARS
250 UYU2274.95750 ARS
500 UYU4549.91500 ARS
1000 UYU9099.83000 ARS
2000 UYU18199.66000 ARS
5000 UYU45499.15000 ARS
10000 UYU90998.30000 ARS