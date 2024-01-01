Arjantin pesosundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile ARS → KES çevirin

1.000 ars
150 kes

1,000 ARS = 0,1500 KES

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arjantin pesosundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Kenya Şilini
1 ARS0,14999 KES
5 ARS0,74993 KES
10 ARS1,49985 KES
20 ARS2,99970 KES
50 ARS7,49925 KES
100 ARS14,99850 KES
250 ARS37,49625 KES
500 ARS74,99250 KES
1000 ARS149,98500 KES
2000 ARS299,97000 KES
5000 ARS749,92500 KES
10000 ARS1.499,85000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Arjantin Pesosu
1 KES6,66732 ARS
5 KES33,33660 ARS
10 KES66,67320 ARS
20 KES133,34640 ARS
50 KES333,36600 ARS
100 KES666,73200 ARS
250 KES1.666,83000 ARS
500 KES3.333,66000 ARS
1000 KES6.667,32000 ARS
2000 KES13.334,64000 ARS
5000 KES33.336,60000 ARS
10000 KES66.673,20000 ARS