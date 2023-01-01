bin Angola kvanzasından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile AOA → GBP çevirin

1000 aoa
0.98 gbp

1.00000 AOA = 0.00098 GBP

14:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 GBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865051.055687.79691.423691.646030.9673518.624
1GBP1.15611.2203101.4951.645821.902851.1182621.5298
1USD0.94730.819471183.17251.34871.559330.9163517.643
1INR0.01138990.009852660.012023210.01621570.01874820.01101750.212125

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / İngiliz Pound Sterlini
1 AOA0.00098 GBP
5 AOA0.00491 GBP
10 AOA0.00982 GBP
20 AOA0.01964 GBP
50 AOA0.04910 GBP
100 AOA0.09821 GBP
250 AOA0.24552 GBP
500 AOA0.49104 GBP
1000 AOA0.98207 GBP
2000 AOA1.96415 GBP
5000 AOA4.91037 GBP
10000 AOA9.82074 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Angola Kvanzası
1 GBP1018.25000 AOA
5 GBP5091.25000 AOA
10 GBP10182.50000 AOA
20 GBP20365.00000 AOA
50 GBP50912.50000 AOA
100 GBP101825.00000 AOA
250 GBP254562.50000 AOA
500 GBP509125.00000 AOA
1000 GBP1018250.00000 AOA
2000 GBP2036500.00000 AOA
5000 GBP5091250.00000 AOA
10000 GBP10182500.00000 AOA