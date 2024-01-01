Ermeni dramından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile AMD → UZS çevirin

1.000 amd
32.181,30 uzs

1,000 AMD = 32,18 UZS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Özbekistan Somu
1 AMD32,18130 UZS
5 AMD160,90650 UZS
10 AMD321,81300 UZS
20 AMD643,62600 UZS
50 AMD1.609,06500 UZS
100 AMD3.218,13000 UZS
250 AMD8.045,32500 UZS
500 AMD16.090,65000 UZS
1000 AMD32.181,30000 UZS
2000 AMD64.362,60000 UZS
5000 AMD160.906,50000 UZS
10000 AMD321.813,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Ermeni Dramı
1 UZS0,03107 AMD
5 UZS0,15537 AMD
10 UZS0,31074 AMD
20 UZS0,62148 AMD
50 UZS1,55370 AMD
100 UZS3,10739 AMD
250 UZS7,76848 AMD
500 UZS15,53695 AMD
1000 UZS31,07390 AMD
2000 UZS62,14780 AMD
5000 UZS155,36950 AMD
10000 UZS310,73900 AMD