1 Ermeni dramından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile AMD → SAR çevirin

1 amd
0,01 sar

1.00000 AMD = 0.00958 SAR

11:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AMD → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.054787.71741.422581.650160.968618.6015
1GBP1.1573411.2206101.5151.646351.909721.12121.5275
1USD0.948150.819269183.16811.34881.564580.918417.6368
1INR0.01140020.009850760.012023810.01621780.01881220.01104270.212062

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Ermeni dramından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Arabistan Riyali
1 AMD0.00958 SAR
5 AMD0.04790 SAR
10 AMD0.09580 SAR
20 AMD0.19161 SAR
50 AMD0.47902 SAR
100 AMD0.95803 SAR
250 AMD2.39508 SAR
500 AMD4.79017 SAR
1000 AMD9.58034 SAR
2000 AMD19.16068 SAR
5000 AMD47.90170 SAR
10000 AMD95.80340 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ermeni Dramı
1 SAR104.38000 AMD
5 SAR521.90000 AMD
10 SAR1043.80000 AMD
20 SAR2087.60000 AMD
50 SAR5219.00000 AMD
100 SAR10438.00000 AMD
250 SAR26095.00000 AMD
500 SAR52190.00000 AMD
1000 SAR104380.00000 AMD
2000 SAR208760.00000 AMD
5000 SAR521900.00000 AMD
10000 SAR1043800.00000 AMD