5.000 Arabistan riyalinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile SAR → AMD çevirin

5.000 sar
516.630,00 amd

1,000SR SAR = 103,3֏ AMD

07:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek103,6390103,7620
Düşük103,1930103,1030
Ortalama103,3715103,3887
Değişim0.01%-0.17%
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1 SAR → AMD istatistikleri

SAR → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 103,6390, en düşük 103,1930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 103,3715 oldu. SAR → AMD kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

SAR → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 103,7620, en düşük 103,1030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 103,3887 oldu. SAR → AMD kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,738278,91,3860,92658,1161,5360,786
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,397201,16110,66841,9171,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ermeni Dramı
1 SAR103,32600 AMD
5 SAR516,63000 AMD
10 SAR1.033,26000 AMD
20 SAR2.066,52000 AMD
50 SAR5.166,30000 AMD
100 SAR10.332,60000 AMD
250 SAR25.831,50000 AMD
500 SAR51.663,00000 AMD
1000 SAR103.326,00000 AMD
2000 SAR206.652,00000 AMD
5000 SAR516.630,00000 AMD
10000 SAR1.033.260,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Arabistan Riyali
1 AMD0,00968 SAR
5 AMD0,04839 SAR
10 AMD0,09678 SAR
20 AMD0,19356 SAR
50 AMD0,48391 SAR
100 AMD0,96781 SAR
250 AMD2,41953 SAR
500 AMD4,83907 SAR
1000 AMD9,67813 SAR
2000 AMD19,35626 SAR
5000 AMD48,39065 SAR
10000 AMD96,78130 SAR