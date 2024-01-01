Ermeni dramından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile AMD → BWP çevirin

1.000 amd
34,96 bwp

1,000 AMD = 0,03496 BWP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Botsvana Pulası
1 AMD0,03496 BWP
5 AMD0,17478 BWP
10 AMD0,34956 BWP
20 AMD0,69912 BWP
50 AMD1,74780 BWP
100 AMD3,49560 BWP
250 AMD8,73900 BWP
500 AMD17,47800 BWP
1000 AMD34,95600 BWP
2000 AMD69,91200 BWP
5000 AMD174,78000 BWP
10000 AMD349,56000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Ermeni Dramı
1 BWP28,60740 AMD
5 BWP143,03700 AMD
10 BWP286,07400 AMD
20 BWP572,14800 AMD
50 BWP1.430,37000 AMD
100 BWP2.860,74000 AMD
250 BWP7.151,85000 AMD
500 BWP14.303,70000 AMD
1000 BWP28.607,40000 AMD
2000 BWP57.214,80000 AMD
5000 BWP143.037,00000 AMD
10000 BWP286.074,00000 AMD