Arnavutluk lekinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile ALL → TRY çevirin

1.000 all
340,11 try

1,000 ALL = 0,3401 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arnavutluk lekinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Türk Lirası
1 ALL0,34011 TRY
5 ALL1,70054 TRY
10 ALL3,40107 TRY
20 ALL6,80214 TRY
50 ALL17,00535 TRY
100 ALL34,01070 TRY
250 ALL85,02675 TRY
500 ALL170,05350 TRY
1000 ALL340,10700 TRY
2000 ALL680,21400 TRY
5000 ALL1.700,53500 TRY
10000 ALL3.401,07000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Arnavutluk Leki
1 TRY2,94025 ALL
5 TRY14,70125 ALL
10 TRY29,40250 ALL
20 TRY58,80500 ALL
50 TRY147,01250 ALL
100 TRY294,02500 ALL
250 TRY735,06250 ALL
500 TRY1.470,12500 ALL
1000 TRY2.940,25000 ALL
2000 TRY5.880,50000 ALL
5000 TRY14.701,25000 ALL
10000 TRY29.402,50000 ALL