10 bin Arnavutluk lekinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile ALL → AUD çevirin

10.000 all
162,64 aud

1,000 ALL = 0,01626 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,940,8031,37756,62957,8371,54783,609
1 EUR1,06410,8551,46660,25861,5441,64788,969
1 GBP1,2451,1711,71570,50372,0061,927104,094
1 CAD0,7260,6820,583141,11441,9911,12360,703

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arnavutluk lekinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Avustralya Doları
1 ALL0,01626 AUD
5 ALL0,08132 AUD
10 ALL0,16264 AUD
20 ALL0,32529 AUD
50 ALL0,81321 AUD
100 ALL1,62643 AUD
250 ALL4,06608 AUD
500 ALL8,13215 AUD
1000 ALL16,26430 AUD
2000 ALL32,52860 AUD
5000 ALL81,32150 AUD
10000 ALL162,64300 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Arnavutluk Leki
1 AUD61,48440 ALL
5 AUD307,42200 ALL
10 AUD614,84400 ALL
20 AUD1.229,68800 ALL
50 AUD3.074,22000 ALL
100 AUD6.148,44000 ALL
250 AUD15.371,10000 ALL
500 AUD30.742,20000 ALL
1000 AUD61.484,40000 ALL
2000 AUD122.968,80000 ALL
5000 AUD307.422,00000 ALL
10000 AUD614.844,00000 ALL