10 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile AED → TMT çevirin

10.000 aed
9.530,55 tmt

1,000 AED = 0,9531 TMT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Türkmenistan Manatı
1 AED0,95306 TMT
5 AED4,76528 TMT
10 AED9,53055 TMT
20 AED19,06110 TMT
50 AED47,65275 TMT
100 AED95,30550 TMT
250 AED238,26375 TMT
500 AED476,52750 TMT
1000 AED953,05500 TMT
2000 AED1.906,11000 TMT
5000 AED4.765,27500 TMT
10000 AED9.530,55000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 TMT1,04926 AED
5 TMT5,24630 AED
10 TMT10,49260 AED
20 TMT20,98520 AED
50 TMT52,46300 AED
100 TMT104,92600 AED
250 TMT262,31500 AED
500 TMT524,63000 AED
1000 TMT1.049,26000 AED
2000 TMT2.098,52000 AED
5000 TMT5.246,30000 AED
10000 TMT10.492,60000 AED