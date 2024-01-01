10 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile AED → TMT çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Türkmenistan Manatı
|1 AED
|0,95306 TMT
|5 AED
|4,76528 TMT
|10 AED
|9,53055 TMT
|20 AED
|19,06110 TMT
|50 AED
|47,65275 TMT
|100 AED
|95,30550 TMT
|250 AED
|238,26375 TMT
|500 AED
|476,52750 TMT
|1000 AED
|953,05500 TMT
|2000 AED
|1.906,11000 TMT
|5000 AED
|4.765,27500 TMT
|10000 AED
|9.530,55000 TMT
|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 TMT
|1,04926 AED
|5 TMT
|5,24630 AED
|10 TMT
|10,49260 AED
|20 TMT
|20,98520 AED
|50 TMT
|52,46300 AED
|100 TMT
|104,92600 AED
|250 TMT
|262,31500 AED
|500 TMT
|524,63000 AED
|1000 TMT
|1.049,26000 AED
|2000 TMT
|2.098,52000 AED
|5000 TMT
|5.246,30000 AED
|10000 TMT
|10.492,60000 AED