20 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Japon yenine
Reel döviz kuru ile AED → JPY çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Japon Yeni
|1 AED
|41,73430 JPY
|5 AED
|208,67150 JPY
|10 AED
|417,34300 JPY
|20 AED
|834,68600 JPY
|50 AED
|2.086,71500 JPY
|100 AED
|4.173,43000 JPY
|250 AED
|10.433,57500 JPY
|500 AED
|20.867,15000 JPY
|1000 AED
|41.734,30000 JPY
|2000 AED
|83.468,60000 JPY
|5000 AED
|208.671,50000 JPY
|10000 AED
|417.343,00000 JPY
|Çevrim kurları Japon Yeni / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|100 JPY
|2,39611 AED
|1000 JPY
|23,96110 AED
|1500 JPY
|35,94165 AED
|2000 JPY
|47,92220 AED
|3000 JPY
|71,88330 AED
|5000 JPY
|119,80550 AED
|5400 JPY
|129,38994 AED
|10000 JPY
|239,61100 AED
|15000 JPY
|359,41650 AED
|20000 JPY
|479,22200 AED
|25000 JPY
|599,02750 AED
|30000 JPY
|718,83300 AED