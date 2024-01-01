5 новых тайваньских долларов в самоанские талы

Сконвертируйте TWD в WST по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = WS$0,08454 WST

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к WST

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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WST
1 TWD в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08650,0865
Низкий0,08350,0834
В среднем0,08480,0846
Изменение1.19%-0.13%
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Соотношение 1 TWD к WST

За последние 30 дней максимальный курс TWD к WST составил 0,0865, а минимальный — 0,0835. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0848. Изменение курса TWD к WST в процентном соотношении составило 1.19.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к WST составил 0,0865, а минимальный — 0,0834. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0846. Изменение курса TWD к WST в процентном соотношении составило -0.13.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3280,7751,3911,5197,775152,780,934
1 SGD0,75310,5831,0481,1445,857115,0840,703
1 GBP1,2911,71411,7961,96110,039197,2541,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,59109,8350,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Самоанская тала
1 TWD0,08454 WST
5 TWD0,42268 WST
10 TWD0,84536 WST
20 TWD1,69073 WST
50 TWD4,22681 WST
100 TWD8,45363 WST
250 TWD21,13408 WST
500 TWD42,26815 WST
1000 TWD84,53630 WST
2000 TWD169,07260 WST
5000 TWD422,68150 WST
10000 TWD845,36300 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Новый тайваньский доллар
1 WST11,82920 TWD
5 WST59,14600 TWD
10 WST118,29200 TWD
20 WST236,58400 TWD
50 WST591,46000 TWD
100 WST1 182,92000 TWD
250 WST2 957,30000 TWD
500 WST5 914,60000 TWD
1000 WST11 829,20000 TWD
2000 WST23 658,40000 TWD
5000 WST59 146,00000 TWD
10000 WST118 292,00000 TWD