10 новых тайваньских долларов в гватемальские кетсали

Сконвертируйте TWD в GTQ по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = Q0,2406 GTQ

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TWD к GTQ

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GTQ
1 TWD в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24190,2448
Низкий0,23950,2384
В среднем0,24090,2414
Изменение0.12%0.93%
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Соотношение 1 TWD к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс TWD к GTQ составил 0,2419, а минимальный — 0,2395. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2409. Изменение курса TWD к GTQ в процентном соотношении составило 0.12.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к GTQ составил 0,2448, а минимальный — 0,2384. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2414. Изменение курса TWD к GTQ в процентном соотношении составило 0.93.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7741,391,5197,775152,660,933
1 SGD0,75410,5841,0481,1465,862115,1110,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96210,04197,1531,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,592109,8080,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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TWD в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Гватемальский кетсаль
1 TWD0,24063 GTQ
5 TWD1,20313 GTQ
10 TWD2,40626 GTQ
20 TWD4,81252 GTQ
50 TWD12,03130 GTQ
100 TWD24,06260 GTQ
250 TWD60,15650 GTQ
500 TWD120,31300 GTQ
1000 TWD240,62600 GTQ
2000 TWD481,25200 GTQ
5000 TWD1 203,13000 GTQ
10000 TWD2 406,26000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Новый тайваньский доллар
1 GTQ4,15582 TWD
5 GTQ20,77910 TWD
10 GTQ41,55820 TWD
20 GTQ83,11640 TWD
50 GTQ207,79100 TWD
100 GTQ415,58200 TWD
250 GTQ1 038,95500 TWD
500 GTQ2 077,91000 TWD
1000 GTQ4 155,82000 TWD
2000 GTQ8 311,64000 TWD
5000 GTQ20 779,10000 TWD
10000 GTQ41 558,20000 TWD