10 тысяч филиппинских песо в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте PHP в BAM по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = KM0,03121 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 PHP в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03140,0317
Низкий0,03060,0306
В среднем0,03110,0313
Изменение-0.09%-0.01%
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Соотношение 1 PHP к BAM

За последние 30 дней максимальный курс PHP к BAM составил 0,0314, а минимальный — 0,0306. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0311. Изменение курса PHP к BAM в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к BAM составил 0,0317, а минимальный — 0,0306. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0313. Изменение курса PHP к BAM в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

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PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 PHP0,03121 BAM
5 PHP0,15605 BAM
10 PHP0,31209 BAM
20 PHP0,62419 BAM
50 PHP1,56047 BAM
100 PHP3,12093 BAM
250 PHP7,80233 BAM
500 PHP15,60465 BAM
1000 PHP31,20930 BAM
2000 PHP62,41860 BAM
5000 PHP156,04650 BAM
10000 PHP312,09300 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Филиппинский песо
1 BAM32,04180 PHP
5 BAM160,20900 PHP
10 BAM320,41800 PHP
20 BAM640,83600 PHP
50 BAM1 602,09000 PHP
100 BAM3 204,18000 PHP
250 BAM8 010,45000 PHP
500 BAM16 020,90000 PHP
1000 BAM32 041,80000 PHP
2000 BAM64 083,60000 PHP
5000 BAM160 209,00000 PHP
10000 BAM320 418,00000 PHP