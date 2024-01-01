История обменного курса кенийский шиллинг–уругвайские песо

Обменный курс кенийских шиллинга/уругвайские песо сейчас составляет 0,327, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.350% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/уругвайские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,327, и минимумом, равным 0,321, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.018%.