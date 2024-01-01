История обменного курса кенийский шиллинг–казахстанские тенге

Обменный курс кенийских шиллинга/казахстанские тенге сейчас составляет 3,817, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.667% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 3,822, и минимумом, равным 3,787, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.415%.