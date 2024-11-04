История обменного курса кенийский шиллинг–киргизские сомы

Обменный курс кенийских шиллинга/киргизские сомы сейчас составляет 0,668, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.496% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/киргизские сомы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,668, и минимумом, равным 0,658, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.997%.