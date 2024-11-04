История обменного курса кенийский шиллинг–эфиопские быры

Обменный курс кенийских шиллинга/эфиопские быры сейчас составляет 0,948, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/эфиопские быры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,952, и минимумом, равным 0,929, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.565%.