1 кенийский шиллинг в чешские кроны

Сконвертируйте KES в CZK по реальному обменному курсу

1 kes
0,16 czk

1.00000 KES = 0.15638 CZK

Среднерыночный курс в 13:49 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KES к CZK

1 мин. назад 1 KES → 0 CZK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.065988.60671.443121.655640.9560518.2189
1GBP1.1634711.24015103.0921.679041.92631.1123321.1973
1USD0.93820.806354183.12851.35391.553280.8969517.0925
1INR0.01128580.009700090.012029610.01628680.01868530.01078990.205615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Чешская крона
1 KES0.15638 CZK
5 KES0.78190 CZK
10 KES1.56379 CZK
20 KES3.12758 CZK
50 KES7.81895 CZK
100 KES15.63790 CZK
250 KES39.09475 CZK
500 KES78.18950 CZK
1000 KES156.37900 CZK
2000 KES312.75800 CZK
5000 KES781.89500 CZK
10000 KES1563.79000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Кенийский шиллинг
1 CZK6.39472 KES
5 CZK31.97360 KES
10 CZK63.94720 KES
20 CZK127.89440 KES
50 CZK319.73600 KES
100 CZK639.47200 KES
250 CZK1598.68000 KES
500 CZK3197.36000 KES
1000 CZK6394.72000 KES
2000 CZK12789.44000 KES
5000 CZK31973.60000 KES
10000 CZK63947.20000 KES