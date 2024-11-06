История обменного курса кенийский шиллинг–колумбийские песо

Обменный курс кенийских шиллинга/колумбийские песо сейчас составляет 33,660, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.320% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 34,702, и минимумом, равным 33,368, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.198%.