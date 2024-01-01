История обменного курса гаитянский гурд–замбийские квачи

Обменный курс гаитянский гурд/замбийские квачи сейчас составляет 0,198, отражая изменение в размере -0.573% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.271% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,201, и минимумом, равным 0,193, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -1.514% уменьшение стоимости.