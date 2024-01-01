История обменного курса гаитянский гурд–вату Вануату

Обменный курс гаитянский гурд/вату Вануату сейчас составляет 0,909, отражая изменение в размере -0.079% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.164% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/вату Вануату колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,914, и минимумом, равным 0,907, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.535% увеличение стоимости.