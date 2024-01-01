История обменного курса гаитянский гурд–узбекские сомы

Обменный курс гаитянский гурд/узбекские сомы сейчас составляет 95,634, отражая изменение в размере 0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.070% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 96,193, и минимумом, равным 95,543, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.504% увеличение стоимости.