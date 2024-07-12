История обменного курса гаитянский гурд–сьерра-леонские леоне

Обменный курс гаитянский гурд/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 170,900, отражая изменение в размере -0.046% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.042% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 172,606, и минимумом, равным 170,744, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.662% уменьшение стоимости.