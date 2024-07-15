История обменного курса гаитянский гурд–сейшельские рупии

Обменный курс гаитянский гурд/сейшельские рупии сейчас составляет 0,104, отражая изменение в размере -1.157% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.096% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,114, и минимумом, равным 0,103, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -5.479% уменьшение стоимости.