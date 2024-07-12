История обменного курса гаитянский гурд–непальские рупии

Обменный курс гаитянский гурд/непальские рупии сейчас составляет 1,016, отражая изменение в размере 0.053% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.339% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/непальские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,019, и минимумом, равным 1,012, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.436% увеличение стоимости.