История обменного курса гаитянский гурд–лесотские лоти

Обменный курс гаитянский гурд/лесотские лоти сейчас составляет 0,139, отражая изменение в размере 0.428% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.806% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/лесотские лоти колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,139, и минимумом, равным 0,136, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.570% увеличение стоимости.