История обменного курса гаитянский гурд–коморские франки

Обменный курс гаитянский гурд/коморские франки сейчас составляет 3,430, отражая изменение в размере 0.440% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.078% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/коморские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 3,447, и минимумом, равным 3,412, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.495% уменьшение стоимости.