История обменного курса евро–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс евро/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 4,211, отражая изменение в размере -0.208% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.346% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,222, и минимумом, равным 4,187, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.