История обменного курса евро–индийские рупии

Обменный курс евро/индийские рупии сейчас составляет 91,279, отражая изменение в размере -0.170% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.392% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/индийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 91,450, и минимумом, равным 90,680, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.292% увеличение стоимости.