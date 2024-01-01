История обменного курса евро–грузинские лари

Обменный курс евро/грузинские лари сейчас составляет 2,939, отражая изменение в размере -0.400% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/грузинские лари колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,972, и минимумом, равным 2,931, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.345% уменьшение стоимости.