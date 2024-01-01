Египетские фунты в бразильские реалы

Сконвертируйте EGP в BRL по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = R$0,1163 BRL

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к BRL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 EGP в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12030,1203
Низкий0,11490,1105
В среднем0,11690,1147
Изменение1.23%4.06%
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Соотношение 1 EGP к BRL

За последние 30 дней максимальный курс EGP к BRL составил 0,1203, а минимальный — 0,1149. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1169. Изменение курса EGP к BRL в процентном соотношении составило 1.23.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к BRL составил 0,1203, а минимальный — 0,1105. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1147. Изменение курса EGP к BRL в процентном соотношении составило 4.06.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Бразильский реал
1 EGP0,11634 BRL
5 EGP0,58172 BRL
10 EGP1,16344 BRL
20 EGP2,32688 BRL
50 EGP5,81720 BRL
100 EGP11,63440 BRL
250 EGP29,08600 BRL
500 EGP58,17200 BRL
1000 EGP116,34400 BRL
2000 EGP232,68800 BRL
5000 EGP581,72000 BRL
10000 EGP1 163,44000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Египетский фунт
1 BRL8,59520 EGP
5 BRL42,97600 EGP
10 BRL85,95200 EGP
20 BRL171,90400 EGP
50 BRL429,76000 EGP
100 BRL859,52000 EGP
250 BRL2 148,80000 EGP
500 BRL4 297,60000 EGP
1000 BRL8 595,20000 EGP
2000 BRL17 190,40000 EGP
5000 BRL42 976,00000 EGP
10000 BRL85 952,00000 EGP