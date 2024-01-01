Либерийский доллар (LRD)
Название валюты
Либерийский доллар
Символ валюты
L$
Обменный курс для LRD
|USD
|CAD
|ZAR
|EUR
|GBP
|SGD
|INR
|NZD
|Из LRD
|0.00513
|0.00702
|0.09326
|0.00469
|0.00395
|0.00688
|0.42878
|0.00844
|В LRD
|195.04800
|142.54200
|10.72300
|213.01200
|253.12400
|145.39000
|2.33218
|118.42300
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