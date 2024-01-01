Либерийский доллар (LRD)

Название валюты

Либерийский доллар

L$

Обменный курс для LRD

 USD CAD ZAR EUR GBP SGD INR NZD
Из LRD0.00513 0.00702 0.09326 0.00469 0.00395 0.00688 0.42878 0.00844
В LRD195.04800 142.54200 10.72300 213.01200 253.12400 145.39000 2.33218 118.42300

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