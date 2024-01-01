Коста-риканский колон (CRC)
Название валюты
Коста-риканский колон
Символ валюты
₡
Обменный курс для CRC
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из CRC
|0.00191
|0.00175
|0.00147
|0.15984
|0.29879
|0.16815
|0.00284
|0.03474
|В CRC
|523.20500
|571.41800
|679.19900
|6.25623
|3.34680
|5.94715
|352.40500
|28.78330
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