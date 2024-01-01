Коста-риканский колон (CRC)

Название валюты

Коста-риканский колон

Обменный курс для CRC

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из CRC0.00191 0.00175 0.00147 0.15984 0.29879 0.16815 0.00284 0.03474
В CRC523.20500 571.41800 679.19900 6.25623 3.34680 5.94715 352.40500 28.78330

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