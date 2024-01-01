Белорусские рубли в китайские юани

Сконвертируйте BYN в CNY по реальному обменному курсу

1 000 byn
2 221,58 cny

Br1,000 BYN = ¥2,222 CNY

Среднерыночный курс в 03:39
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1 BYN в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,22522,2278
Низкий2,21412,2046
В среднем2,22122,2165
Изменить0.11%0.35%
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Соотношение 1 BYN к CNY

За последние 30 дней максимальный курс BYN к CNY составил 2,2252, а минимальный — 2,2141. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,2212. Изменение курса BYN к CNY в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к CNY составил 2,2278, а минимальный — 2,2046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2165. Изменение курса BYN к CNY в процентном соотношении составило 0.35.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,284
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,341
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,605
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,252

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Китайский юань RMB
1 BYN2,22158 CNY
5 BYN11,10790 CNY
10 BYN22,21580 CNY
20 BYN44,43160 CNY
50 BYN111,07900 CNY
100 BYN222,15800 CNY
250 BYN555,39500 CNY
500 BYN1 110,79000 CNY
1000 BYN2 221,58000 CNY
2000 BYN4 443,16000 CNY
5000 BYN11 107,90000 CNY
10000 BYN22 215,80000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Белорусский рубль
1 CNY0,45013 BYN
5 CNY2,25065 BYN
10 CNY4,50129 BYN
20 CNY9,00258 BYN
50 CNY22,50645 BYN
100 CNY45,01290 BYN
250 CNY112,53225 BYN
500 CNY225,06450 BYN
1000 CNY450,12900 BYN
2000 CNY900,25800 BYN
5000 CNY2 250,64500 BYN
10000 CNY4 501,29000 BYN