20 بيزو فلبيني إلى بانغا تونغي

تحويل PHP إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
٠٫٨٠ top

1.00000 PHP = 0.04000 TOP

Mid-market exchange rate at 02:11
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36540.932251.53480.8082441300.82149.5657.2827
1CAD0.73238610.682751.124070.591947952.703109.5395.33375
1EUR1.07271.4646611.646380.8671395.39160.4357.81215
1AUD0.651550.8896260.60739310.526611847.54997.44914.74504

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

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PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

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PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Tongan Paʻanga
1 PHP0.04000 TOP
5 PHP0.19999 TOP
10 PHP0.39998 TOP
20 PHP0.79997 TOP
50 PHP1.99992 TOP
100 PHP3.99985 TOP
250 PHP9.99962 TOP
500 PHP19.99925 TOP
1000 PHP39.99850 TOP
2000 PHP79.99700 TOP
5000 PHP199.99250 TOP
10000 PHP399.98500 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Philippine Peso
1 TOP25.00090 PHP
5 TOP125.00450 PHP
10 TOP250.00900 PHP
20 TOP500.01800 PHP
50 TOP1250.04500 PHP
100 TOP2500.09000 PHP
250 TOP6250.22500 PHP
500 TOP12500.45000 PHP
1000 TOP25000.90000 PHP
2000 TOP50001.80000 PHP
5000 TOP125004.50000 PHP
10000 TOP250009.00000 PHP