5 بيزو فلبيني إلى دولار جزر سليمان

تحويل PHP إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

5 php
0.75 sbd

1.00000 PHP = 0.15004 SBD

Mid-market exchange rate at 01:55
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36580.932151.535160.8085381307.02149.5357.2812
1CAD0.73217210.6824871.1240.591989956.963109.4855.33109
1EUR1.07281.4652311.646910.86741402.17160.4257.81127
1AUD0.65140.8896820.60719610.526682851.39397.40714.74297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / دولار جزر سليمان
1 PHP0.15004 SBD
5 PHP0.75021 SBD
10 PHP1.50041 SBD
20 PHP3.00082 SBD
50 PHP7.50205 SBD
100 PHP15.00410 SBD
250 PHP37.51025 SBD
500 PHP75.02050 SBD
1000 PHP150.04100 SBD
2000 PHP300.08200 SBD
5000 PHP750.20500 SBD
10000 PHP1500.41000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Philippine Peso
1 SBD6.66486 PHP
5 SBD33.32430 PHP
10 SBD66.64860 PHP
20 SBD133.29720 PHP
50 SBD333.24300 PHP
100 SBD666.48600 PHP
250 SBD1666.21500 PHP
500 SBD3332.43000 PHP
1000 SBD6664.86000 PHP
2000 SBD13329.72000 PHP
5000 SBD33324.30000 PHP
10000 SBD66648.60000 PHP