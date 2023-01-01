جنيه مانكس إلى بيزو تشيلي

تحويل IMP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
1100450 clp

1.00000 IMP = 1100.45000 CLP

Mid-market exchange rate at 20:39
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492371.658120.964418.8202
1 GBP1.1527411.26305105.2691.720461.911541.111721.6967
1 USD0.912750.791734183.3451.362151.513430.8802517.178
1 INR0.01095140.009499480.011998310.01634350.01815860.01056150.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

IMP إلى USD

IMP إلى EUR

IMP إلى GBP

IMP إلى INR

IMP إلى JPY

IMP إلى RUB

IMP إلى AUD

IMP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Chilean Peso
1 IMP1100.45000 CLP
5 IMP5502.25000 CLP
10 IMP11004.50000 CLP
20 IMP22009.00000 CLP
50 IMP55022.50000 CLP
100 IMP110045.00000 CLP
250 IMP275112.50000 CLP
500 IMP550225.00000 CLP
1000 IMP1100450.00000 CLP
2000 IMP2200900.00000 CLP
5000 IMP5502250.00000 CLP
10000 IMP11004500.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه جزيرة مان
1 CLP0.00091 IMP
5 CLP0.00454 IMP
10 CLP0.00909 IMP
20 CLP0.01817 IMP
50 CLP0.04544 IMP
100 CLP0.09087 IMP
250 CLP0.22718 IMP
500 CLP0.45436 IMP
1000 CLP0.90872 IMP
2000 CLP1.81743 IMP
5000 CLP4.54358 IMP
10000 CLP9.08716 IMP