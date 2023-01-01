كولون كوستاريكي إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل CRC إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٦٨٫٦١ nio

1.00000 CRC = 0.06861 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.58031.438271.663020.964918.1968
1GBP1.154811.23045102.2931.660921.920481.1142721.0139
1USD0.938550.812711183.1351.349851.560790.905617.0782
1INR0.01128920.00977580.012028610.01623680.01877420.01089310.205427

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / نيكاراغوا كوردوبا
1 CRC0.06861 NIO
5 CRC0.34303 NIO
10 CRC0.68606 NIO
20 CRC1.37211 NIO
50 CRC3.43028 NIO
100 CRC6.86056 NIO
250 CRC17.15140 NIO
500 CRC34.30280 NIO
1000 CRC68.60560 NIO
2000 CRC137.21120 NIO
5000 CRC343.02800 NIO
10000 CRC686.05600 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / كوستاريكا كولوين
1 NIO14.57610 CRC
5 NIO72.88050 CRC
10 NIO145.76100 CRC
20 NIO291.52200 CRC
50 NIO728.80500 CRC
100 NIO1457.61000 CRC
250 NIO3644.02500 CRC
500 NIO7288.05000 CRC
1000 NIO14576.10000 CRC
2000 NIO29152.20000 CRC
5000 NIO72880.50000 CRC
10000 NIO145761.00000 CRC