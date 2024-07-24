中非法郎兌丹麥克朗匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌丹麥克朗的匯率目前為0.011，較昨日改變了-0.005%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.014%。

在過去一星期，中非法郎兌丹麥克朗的匯率波動，在25-07-2024高見0.011，並在24-07-2024低見0.011。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.013%。