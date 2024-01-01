薩摩亞塔拉兌菲律賓比索匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌菲律賓比索的匯率目前為21.236，較昨日改變了0.692%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.420%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌菲律賓比索的匯率波動，在25-07-2024高見21.714，並在29-07-2024低見21.024。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.421%。