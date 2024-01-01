瓦努阿圖瓦圖兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌坦桑尼亞先令的匯率目前為22.169，較昨日改變了0.571%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.079%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在24-07-2024高見22.284，並在29-07-2024低見21.882。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.226%。