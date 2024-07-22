瓦努阿圖瓦圖兌新台幣歷史匯率

歡迎查看瓦努阿圖瓦圖兌新台幣歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的瓦努阿圖瓦圖（VUV）兌新台幣（TWD）的歷史匯率走勢。

1,000 vuv
270.32 twd

VT1.000 VUV = NT$0.2703 TWD

在2024年7月29日的市場匯率中間價

我們無法以所選的貨幣路線進行匯款

我們正致力解決此問題。請登記以接收最新消息，我們會儘快通知你。

接收服務推出時的最新資訊

Loading

瓦努阿圖瓦圖兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌新台幣的匯率目前為0.270，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.157%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.273，並在26-07-2024低見0.270。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.422%。

最熱門貨幣（2024年7月29日）

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.72823.7311.1891.7821.287107.751.962
1 SGD0.579113.7330.6881.0310.74562.3521.136
1 ZAR0.0420.07310.050.0750.0544.540.083
1 EUR0.8411.45419.96311.4991.08290.6411.651

留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將瓦努阿圖瓦圖兌換成新台幣

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇VUV你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇TWD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前VUV兌TWD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

下載我們的貨幣轉換器應用程式

以下是我們的用戶最喜愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追蹤即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率走勢。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追蹤匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。

有關匯率的常見問題