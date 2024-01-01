瓦努阿圖瓦圖兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌盧旺達法郎的匯率目前為10.819，較昨日改變了-0.029%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.014%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌盧旺達法郎的匯率波動，在23-07-2024高見10.938，並在29-07-2024低見10.798。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.423%。