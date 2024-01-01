瓦努阿圖瓦圖兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.038，較昨日改變了0.218%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.553%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在23-07-2024高見0.038，並在29-07-2024低見0.038。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.425%。