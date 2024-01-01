瓦努阿圖瓦圖兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌馬來西亞令吉的匯率目前為0.038，較昨日改變了-0.581%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.171%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌馬來西亞令吉的匯率波動，在22-07-2024高見0.039，並在29-07-2024低見0.038。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.428%。